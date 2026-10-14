Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Zoraida de 32 años, que nos escribe desde San Miguel.

Querida doctora Magaly Moro, le escribo porque tengo un gran problema en mi matrimonio y necesito de su consejo. Sucede que ya no soporto pasar las noches en vela por culpa de mi esposo Sergio, con quien llevo casada apenas seis meses. Lo amo con toda el alma, pero sus ronquidos se han convertido en una pesadilla constante que destruye mi descanso y me llena de desesperación.

Hemos probado de todo para solucionar este problema que afecta nuestra tranquilidad, desde cambiar las almohadas, modificar su alimentación, hasta colocarle parches especiales en la nariz, pero sin ningún resultado positivo. Mi último recurso ha sido ponerme tampones en las orejas, que me ha traído buenos resultados, pero me niego rotundamente a pasar el resto de mi vida durmiendo de esa manera.

Siento mucha frustración porque ninguna de las alternativas que intentamos ha servido de nada y la situación me está generando un desgaste físico y emocional muy fuerte. Temo que la falta de descanso comience a deteriorar la paciencia y el cariño tan hermoso que nos tenemos en esta etapa de recién casados.

Por favor, necesito urgente un consejo sabio que me oriente sobre qué podemos hacer para acabar definitivamente con estos molestos ronquidos y recuperar la paz en nuestro hogar. ¿Existirá algún tratamiento médico o especialista al que debamos acudir juntos para solucionar este grave inconveniente nocturno?

CONSEJO

Querida Zoraida, es comprensible tu desesperación ante la falta de descanso, pero recuerda que los ronquidos intensos pueden ser señal de un problema médico como la apnea del sueño. Lo más recomendable es que Sergio acuda a un especialista para una evaluación adecuada. No te rindas ni cargues sola con este problema; la salud de tu esposo y la tranquilidad de su matrimonio merecen ser atendidas con el apoyo profesional necesario. Suerte.