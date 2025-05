Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Juana, de 35 años, que nos escribe desde La Victoria.

Doctora Magaly Moro, le escribo porque necesito de su consejo. Estoy atravesando un conflicto sentimental y no sé qué decisión tomar.

Hace unas semanas, un amor del pasado volvió a mi vida. Yo estaba segura de que lo mío con Felipe era solo un recuerdo, pero creo que me equivoqué. Con él viví un tórrido romance hace casi 10 años.

Desde la primera vez que nos vimos surgió una conexión especial entre los dos. Había química. Y en la intimidad nos entendíamos con solo mirarnos. Lo nuestro era casi perfecto, doctora. Hasta llegué a pensar que había encontrado al amor de mi vida y que me casaría con él. Pero me equivoqué.

Salimos durante un año hasta que descubrí que me fue infiel. Tras su engaño, decidí romper todo tipo de relación con él. Aunque teníamos amigos en común, yo lo borré de mi vida. Años después me enteré que se casó y formó una familia.

Yo seguí con mi vida. Me costó mucho olvidarme de él. Pero lo volví a ver en una reunión de amigos. Me saludó con mucha amabilidad, pero noté que estaba nervioso. Yo actué con normalidad, pero el corazón me latía a mil.

Después de ese encuentro, Felipe me buscó para invitarme a salir. Me contó que está separado y tiene un hijo. Doctora, no sé si sea correcto aceptar su invitación. Algo dentro de mí me dice que podría volver a caer en sus brazos y no quiero sufrir otra vez, pero tampoco quiero que piense que le tengo miedo. ¿Qué hago?

CONSEJO

Querida Juana, si tienes dudas sobre cómo sería tu comportamiento ante Felipe es mejor que no aceptes su invitación, por ahora. No te expongas porque podrías involucrarte más de la cuenta y luego arrepentirte. Ten en claro tus sentimientos respecto a él para que sepas cómo actuar. Sin embargo, es posible que las personas cambien de actitud para bien. Suerte.