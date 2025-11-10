Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Raquel, de 32 años, que nos escribe desde Jesús María.

Doctora Magaly Moro, le escribo porque necesito de su consejo para no terminar mi relación de 5 años con Manolo. Nosotros nos llevamos muy bien en muchos aspectos, menos en uno: en el fútbol, porque él es hincha de Alianza y yo de Universitario.

Cuando nos conocimos, nunca fue un problema que seamos hinchas de los compadres del fútbol. Siempre respetamos nuestras diferencias y hasta sabíamos disfrutar de los clásicos. El problema surgió cuando la “U” ganó el tricampeonato.

Para Manolo, al equipo crema le regalaron el campeonato de este año, porque los árbitros actuaron a su favor y por eso no merecen llamarse campeones. Doctora, eso desató mi furia, porque yo no soporto que alguien, aunque sea mi novio, hable mal del equipo de mis amores, de la “garra crema”.

Cuando Alianza Lima ganó su bicampeonato el 2022 yo no dije nada, dejé que Manolo celebre. Pero ahora que yo estoy feliz porque la “U” ganó de manera limpia y justa por tercer año consecutivo, a él le molesta, sale con burlas y no soporta verme feliz.

El viernes, cuando la “U” apagó las luces del Monumental para festejar el “Tri” recordando lo que pasó en Matute hace dos años, yo me empecé a reír y Manolo estalló de furia. Dijo que los de la “U” eran ridículos y le respondí que los aliancistas eran picones y malos perdedores. Manolo se molestó, se fue de mi casa y no hemos vuelto a hablar.

Doctora, me parece infantil la actitud de mi novio, pero yo realmente lo amo. ¿Cree que debería buscarlo?

CONSEJO

Querida Raquel, no permitas que tus gustos futbolísticos y el de tu novio acaben con el amor. No se dejen llevar por los apasionamientos que conllevan ser hincha de un equipo. Actúen con madurez. No temas en dar el primer paso y busca a Manolo para que superen sus diferencias. Que el amor por el fútbol no sea más grande que el que sienten el uno por el otro.