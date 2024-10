Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Carlos, de 30 años, de San Martín de Porres:

Doctora Magaly, necesito su consejo; estoy desesperado. Mi enamorada, Ana, podría terminar conmigo si le confieso que soy el responsable de que su perrito se haya perdido en la calle.

El nombre de su mascota es Rocky, un schnauzer de 3 años. Ana lo ama con todo su corazón, incluso parece que lo quiere más que a mí.

El pasado domingo, fui a casa de Ana a ver algunas series. Cuando llegué, ella estaba a punto de entrar a la ducha y me pidió que la esperara. Mientras tanto, me envió a la tienda de la esquina a comprar canchita y una gaseosa.

Como la bodega estaba cerca y vi a varios vecinos regando sus jardines, cometí la imprudencia de dejar abiertas la reja y la puerta de la casa. No me di cuenta de que Rocky estaba en la cocina.

Al regresar, me encontré con Ana en estado de pánico, gritando que su mascota no estaba en casa y que había salido porque las puertas estaban abiertas. En ese momento, me di cuenta de que yo era el culpable, pero decidí decirle que probablemente alguno de los inquilinos había dejado la reja abierta, algo que saben que está prohibido.

Ha pasado una semana y Rocky no aparece. Ana está ofreciendo una recompensa a quien lo encuentre. Desde entonces, no come bien porque la tristeza la consume. Doctora Magaly, ¿cómo le confieso la verdad a Ana?

CONSEJO

Querido Carlos, sé que la situación es difícil, pero lo mejor es ser honesto con Ana. Escoge un momento tranquilo para confesar lo que pasó y asume la responsabilidad. Dile cuánto lamentas la situación y ofrécele tu apoyo en la búsqueda de Rocky. La sinceridad fortalecerá su relación, así que confía en que, aunque sea duro, es lo correcto.