Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Carlos, de 38 años, que vive en Santa Anita:

Doctorcita, siento que la relación con mi esposa no anda bien y, aunque no me lo crea, el culpable es el frío. Puede sonar cómico, pero le cuento que desde que el clima cambió también lo hizo nuestra vida sexual.

Resulta que a Jessica, mi pareja con quien vivo desde hace tres años, le afectan mucho las bajas temperaturas. Pese a que se coloca muchas prendas de abrigo, ella aún siente que el frío le ‘cala’ los huesos y, si se desnuda ya sea para bañarse o cambiarse, empieza a tiritar.

Por esta razón, pienso yo, en las últimas semanas su apetito sexual se ha reducido y se niega constantemente a que podamos tener intimidad argumentando que tiene mucho frío y prefiere quedarse abrigada en la cama. Alguna vez que accedió me puso como condición que sea sin retirarle por completo la ropa.

En verano, doctora, nuestros encuentros sexuales se daban de forma seguida y sin ningún inconveniente; pero ahora todo cambió. A duras penas una o dos veces al mes podemos tener intimidad.

Pese a ello, no le he reclamado porque entiendo que sentir frío le incomoda, pero ahora siento que esta situación también está enfriando nuestra relación pues tras esos momentos nuestra complicidad aumentaba y podíamos charlar de lo que sea y hasta hacer planes juntos. Eso ya no se está dando.

Por eso, doctora recurro a usted para que me aconseje porque el frío está más intenso y encima ya empieza el invierno, ¿qué debo hacer?