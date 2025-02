Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Rafael, de 31 años, quien vive en el distrito de Pueblo Libre:

Doctora Magaly, me siento con el corazón roto y, a la vez, bastante indignado por la actitud de mi pareja, Viviana, quien considero que quiere y prefiere más a sus dos gatos que a mí.

Llevamos tres meses de relación, tras conocernos por amigos en común en un bar de Jesús María y tener varias salidas previas. Nos complementamos muy bien ambos y hemos disfrutado de un romance bonito.

Todo ha estado de maravilla hasta que me invitó a pasar la noche en su departamento. Ella vive sola en Magdalena y, aunque ya tenemos un tiempo de conocernos, nunca me mencionó que tenía dos gatos. Yo quiero mucho a estos animales, pero no puedo tenerlos porque soy alérgico. Al invitarme a pasar a su “depa”, me dijo que iba a presentarme a sus “hijos”. Sonreí con incertidumbre, pensé que eran perros, pero resultaron ser dos gatos: Ariel y Reina.

Le pregunté, de inmediato, por qué no me había hablado de ellos, y me dijo que prefería hacerlo al saber que la relación era seria, porque se trata de su familia y de lo más preciado que tiene.

Quedé sorprendido con su respuesta y le comenté que soy alérgico a los gatos y que hubiese sido bueno que me avisara para no exponerme.

Pensé que tendría consideración conmigo, pero lo que hizo fue sacarme de su casa, expresarme su molestia y terminar la relación. No consideró nada más que a sus gatos, pero, pese a ello, yo la quiero. ¿Usted cree que tengamos futuro?

CONSEJO. Estimado Rafael, entiendo tu molestia ante la actitud inesperada de tu enamorada Viviana. Se nota que ella quiere mucho a sus gatos y, como te dijo, los considera su familia. Los animales son, muchas veces, compañeros de vida. Si tú eres alérgico, veo difícil que ella quiera alejarse de ellos. Lo que podrías intentar es dialogar con ella sobre tus sentimientos y ver si hay alguna solución.