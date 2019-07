Publica todo en Instagram: "Mi novia se cree “influencer” y publica toda su vida"

Magaly Moro



Pedro, (27, Breña). Señora Moro, estoy harto de las redes sociales, pues se han convertido en mi verdadera pesadilla.

Para que entienda mejor mi drama, le cuento que tengo una relación con Liseth desde hace 3 años. Todo seguiría bien entre los dos si es que no existiera Instagram, en especial su nueva opción de “Instagram Stories”.

Desde que esta app habilitó dicha función, que le permite a los usuarios crear videos cortos, que desaparecen luego de 24 horas desde su publicación, mi novia se cree “influencer” y publica absolutamente toda su vida. Lo peor de esto es que me involucra en sus tonterías, a veces para bien, pero en la mayoría de casos suele perjudicarme.

Por ejemplo, me graba cuando estoy comiendo o chupando mi huesito, y lo cuelga en su cuenta. También me graba si me encuentra durmiendo con una cara graciosa, cuando bailo, mis looks; en fin, sube todo lo que hago cuando estamos juntos.

Y si peleamos, publica con frases como “una mujer es el reflejo de cómo la tratas; si no te gusta como está actuando, mira cómo la estás tratando”, “no se elimina ni se bloquea; se deja ahí para que vea cómo se supera”, y cosas como esas. Por ello, mis amigos me empiezan a vacilar. En pocas palabras, no hay privacidad ni en su vida y mucho menos en nuestra relación.

Yo la amo, pero no puedo lidiar con sus desesperadas ganas de llamar la atención. No creo que haya algo de malo en compartir uno que otro video en esta plataforma, pero subir de 20 a 30 clips por día yo lo considero un problema. ¿Qué me aconseja, doctora Moro?

Ojo, consejo

Querido Pedro, debes tener un poco más de paciencia con tu pareja. De todas maneras, dile lo que te incomoda y lleguen a un mutuo acuerdo. Suerte.