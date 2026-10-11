Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Lucía de 38 años, que nos escribe desde Surco.

Doctora Magaly, mis padres llevan 40 años de casados y todavía me cuesta creer que después de tanto tiempo sigan enamorados. Mi papá continúa siendo muy caballero con mi mamá, le lleva flores sin que haya una fecha especial, está pendiente de ella y siempre busca hacerla sentir querida. Mi mamá también se preocupa por él, se arregla cuando salen juntos y hasta ahora se emociona cuando él la invita a cenar. No viven en un mundo perfecto, pero cuando tienen un problema lo conversan y buscan resolverlo juntos.

He crecido viendo esa relación y quizá por eso siempre he querido tener algo parecido. No espero que un hombre me lleve flores todos los días ni que esté pendiente de mí a cada momento. Lo que deseo es sentir que estamos del mismo lado, que podemos conversar cuando algo nos molesta y que, con los años, el cariño no se convierta en indiferencia. Hasta ahora, no he tenido una relación que se acerque a eso.

He tenido enamorados y también conocí hombres con los que pensé que podía construir algo serio. En algunos casos yo misma terminé alejándome porque sentía que no había suficiente interés. Hace poco terminé una relación que duró casi dos años y desde entonces me pregunto qué estoy haciendo mal.

Doctora, no quiero terminar resignándome a estar sola. Tampoco quiero aceptar cualquier relación solo por tener pareja. ¿Será que estoy buscando algo que ya no existe? ¿Debería dejar de tomar la relación de mis padres como referencia?

CONSEJO

Lucía, tener un buen ejemplo de pareja puede ayudarte a reconocer el cariño y el respeto, pero no debería convertirse en una prueba que cada hombre tenga que superar. La relación de tus padres pertenece a su historia, tú no has hecho algo malo por no haber encontrado todavía a una persona con quien construir una relación así. Revisa, más bien, qué buscas, qué límites pones y qué señales has pasado por alto en tus relaciones anteriores.