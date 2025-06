Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Adriana, de 23 años, que nos escribe desde San Martín de Porres.

Doctora Magaly Moro, le escribo con el corazón roto. Mi relación de tres años está pasando por su peor crisis y no sé qué hacer.

La semana pasada, Pedro, mi enamorado, asistió a una reunión de amigos; me pidió acompañarlo, pero preferí dejarlo ir solo. No es la primera vez que sale sin mí, yo confiaba en él. Pero después de lo que descubrí al revisar su celular dudo de lo que Pedro siente por mí.

Al salir de su reunión, Pedro me escribió para decirme que iba a tomar su taxi para irse a su casa. Al día siguiente, muy temprano, me llamó la mamá de Pedro, llorando, desesperada, porque él no había regresado a casa y su celular estaba apagado.

Salí corriendo de mi cama a su casa. Para saber sus últimas conversaciones, la Policía nos pidió revisar su cuenta de WhatsApp desde su laptop. La mamá de Pedro no sabía cómo hacerlo y me pidió ayuda. Doctora, al revisar sus chats descubrí conversaciones subidas de tono con una chica.

En los mensajes, Pedro le decía que “quería ver más”, le enviaba íconos de fueguito y que “quería repetir lo de la otra noche”. Doctora, estaba furiosa con todo lo que leí.

Pedro apareció a las pocas horas. El muy fresco dijo que se había quedado a dormir en casa de un amigo y se le acabó la batería del celular. Doctora, no sé si creerle. Después de lo que leí, desconfío de todo lo que me dice.

Le reclamé. Me dijo que era algo sin importancia, que no ha pasado nada con esa chica. Doctora, no sé si creerle. Siento que he perdido la confianza en él. ¿Debería perdonarlo?

CONSEJO

Querida Adriana, para que una relación marche bien, debe existir confianza. Si sientes que Pedro no es sincero contigo, lo mejor es que evalúes tus sentimientos y pienses si puedes perdonarlo para continuar con su relación. No puedes vivir con desconfianza, eso solo te hará daño. Si no pueden superar esta crisis, lo mejor es que cada uno siga su camino por separado.