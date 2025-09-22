Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Fabiola, de 28 años de Surquillo.
Doctora Magaly Moro, le escribo para desahogarme y contarle mi mala experiencia en el amor. Los hombres ya no son caballeros como antes, pienso que ahora hay puro “princeso” engreído. Hace un mes salí con Fabián, a quien conocí en una reunión de amigos.
Conversamos de todo un poco y quedamos en salir. Intercambiamos números de celular para supuestamente seguir en contacto. Sin embargo, durante toda esa semana no me mandó ningún mensaje. Un día antes de nuestra supuesta cita le escribí preguntándole qué había pasado con él, si nos íbamos a ver o no. Me respondió que había estado esperando que yo le escriba para coordinar.
Me sorprendió su respuesta, pero la pasé por alto, así que igual quedamos en salir. Pensé que me iría a recoger a mi casa, pero me pidió encontrarnos en el restaurante. Cuando llegué, él ya estaba esperando. La pasamos bien. Cuando trajeron la cuenta le dijo al mozo que se cobrara la mitad. Yo no tengo problema en pagar lo que consumo, pero me molestó que no me avisara que íbamos a medias.
Al finalizar la cita me preguntó si iba a tomar taxi o bus para regresar a mi casa. No se ofreció acompañarme. Cuando llegó mi taxi tuvo la frescura de decirme: “Me escribes para salir otro día”.
Doctora, obviamente no le volví a escribir. Les conté a mis amigas mi mala experiencia y grande fue mi sorpresa de que no soy la única a la que le había sucedido algo parecido. Los hombres ahora esperan que sea una quien los llame y busque para salir. No sé si estoy mal o es que los hombres se han olvidado de ser caballeros. ¿Estoy equivocada?
CONSEJO
Querida Fabiola, que esta mala experiencia no te haga pensar que todos los hombres son iguales. Aún existen caballeros que saben cómo cortejar a una dama. Es cierto que hoy en día hay chicos como Fabián con poses de “princesos”. Sin embargo, cuando hay verdadero interés las cosas fluyen. No está mal dar el primer paso, pero debe ser recíproco. Suerte.