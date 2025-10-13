Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Sandra, de 28 años de Puente Piedra

Doctora Magaly Moro, desde que empecé mi relación con Bryan soy el centro de las burlas de mis amigos. Mi novio es repartidor de delivery.

Llevamos un año de relación y tenemos planes de vivir juntos. Pero para hacer ese sueño realidad, Bryan decidió tener un trabajo adicional.

Con mucho esfuerzo se compró una moto. En sus ratos libres es repartidor de una empresa de delivery. Tiene su uniforme y la clásica caja que se pone a la espalda como una especie de mochila donde traslada los productos.

Yo no me avergüenzo del trabajo de mi novio, pero lo que me molesta es que en el barrio se burlan de mí cuando Bryan me viene a buscar en su moto. Para viajar cómodos, me tengo que poner la caja de reparto en la espalda. Le confieso que eso me causa cierto fastidio, porque yo salgo arregladita para pasear y tengo que llevar la caja a la espalda. Me arruina mi “outfit”.

De eso mis amigos del barrio hacen bromas. “Toda regia y con su caja a la espalda”, me dicen.

Ya le dije a Bryan que cuando salgamos, deje la bendita caja en su casa, pero me respondió que debe aprovechar el tiempo para hacer más repartos y así juntar dinero para mudarnos pronto. Doctora, a veces en medio de nuestras citas hemos tenido que hacer paradas para llevar productos.

Estoy cansada de eso, pero sé que Bryan lo hace para que ambos tengamos un futuro juntos. Quisiera decirle cómo me siento, pero no quiero lastimarlo, lo amo mucho y temo perderlo. ¿Qué hago?

CONSEJO

Querida Sandra, debes entender que ningún trabajo es malo y puedes sentirte orgullosa de tener un novio que se muestra tal como es. Sin embargo, usando palabras adecuadas para que no se sienta ofendido, explícale a Bryan que te gustaría que él no comparta mucho el tiempo de los dos como pareja con sus actividades laborales. Estoy segura que él entenderá.