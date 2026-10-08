Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Renato de 33 años, que nos escribe desde San Martín de Porres.

Doctora Magaly, todavía no supero que Rossana se haya comprado el Army Bomb de BTS con mi dinero. Ella irá al concierto del hoy, yo traté de entenderlo porque sé que es fanática y hasta hice de tripas corazón con el precio del boleto. Pensé que con eso ya había cumplido con mi cuota de sacrificio por BTS.

Pero hace unos días llegó a la casa con una caja y una sonrisa enorme. Me dijo que por fin tenía su Army Bomb original, el de cuarta generación, y que no podía ir al concierto sin él. Cuando me dijo cuánto había pagado, me quedé frío porque ese dinero había salido de lo que yo le había dado para otros gastos.

Lo que me desconcertó fue que ella no entendiera mi molestia. Me explicó que no era simplemente un palo con luces, que para una fan era algo especial y que, además, lo iba a conservar como recuerdo. Yo le dije que si tanto lo quería, podría haberlo comprarlo con su propio dinero. Me respondió que no podía dejar pasar la oportunidad porque los originales se agotan

Ahora tiene su entrada, su Army Bomb y hasta está preparando la ropa que llevará al concierto. Yo, en cambio, estoy haciendo cuentas para ver cómo llegamos a fin de mes. No quiero arruinarle algo que le hace ilusión. Sé que ver a BTS en vivo es importante para ella, pero una cosa es aceptar ese gasto y otra descubrir después que también compró el famoso Army Bomb con dinero que no era para eso. Doctora, ¿estoy siendo tacaño por molestarme? Me preocupa que, si dejo pasar esto, cada vez que algo le haga mucha ilusión termine justificando un gasto que no podemos asumir.

CONSEJO

Querido Renato, no se trata de cuánto cuesta un Army Bomb ni de si entiendes el entusiasmo de Rossana por BTS. El problema es que ella utilizó un dinero que tenía otro destino sin consultarte. Explícale que cuando se trata de dinero destinado a otros pagos, ambos deben respetar lo acordado. Sería bueno que establezcan cuánto puede gastar cada uno libremente para sus gustos personales. Así, la próxima compra no terminará en una discusión.