Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Yolanda, de 23 años, que nos escribe desde Los Olivos.

Doctora Magaly Moro, le escribo porque me siento profundamente traicionada por el hombre que amo. Soy católica y para mí la Semana Santa es un tiempo de reflexión y oración.

Siempre he respetado que Joel no comparta mi fe ni mis costumbres religiosas, nunca he intentado obligarlo a ir a misa conmigo. Sin embargo, acabo de descubrir que mientras yo estaba asistiendo con devoción a las celebraciones de mi parroquia, él se fue de campamento a la playa con un grupo de amigos y amigas.

Lo que más me lastima no es que se haya ido a divertir, sino que me ocultó sus planes por completo y me engañó sobre su paradero esos días. Siento que la confianza se ha roto porque detesto que me mientan y me oculten cosas, especialmente alguien que dice quererme. No puedo dejar de pensar que aprovechó mi tiempo de fe para hacer cosas a mis espaldas sin que yo pudiera sospechar nada.

Joel me ha pedido disculpas, pero me encuentro en una encrucijada terrible y no sé si debería terminar con él o disculpar esta falta tan grave a mi lealtad. No quiero que este tipo de mentiras se vuelvan algo frecuente en mi vida, pues merezco a alguien que sea honesto conmigo siempre. Mi corazón está confundido y me pregunto si es posible reconstruir el amor cuando la base de la verdad ha sido dañada.

CONSEJO

Querida Yolanda, la base de toda relación es la honestidad, independientemente de las creencias de cada uno. Es comprensible que te sientas herida; el respeto a tus valores y la transparencia no son negociables. Habla con él sobre cómo su mentira ha afectado tu confianza y evalúa si sus planes de vida realmente son compatibles con los tuyos.