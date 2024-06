Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Franco, de 31 años, que vive en Barranco.

Franco (31, Barranco). Doctora Moro, soy un fiel lector de su columna desde que era un niño. Mi papá siempre ha comprado diario OJO y a mí me gustaba leer las historias de amor y desamor que le escriben miles de personas, por eso me he animado a enviar mi caso. Usted me parece una excelente consejera.

Le cuento que me encuentro atravesando por un momento oscuro en mi vida por la indiferencia de mi pareja. Adriana y yo tenemos un año juntos y yo me siento muy enamorado. Sin embargo, últimamente esta relación me hace daño porque ella ha adoptado una actitud muy tóxica. Cada vez que nos enojamos por algo, me ignora, no me habla por días y soy yo el que la tiene que buscar y pedirle perdón, a pesar de no haber cometido ningún error.

Antes solíamos conversar abiertamente de lo que nos molestaba, pero ahora ella se irrita por todo y hasta he llegado a pensar que está aburrida de mí. No entiendo el porqué de su conducta, si lo único que intento es hacerla feliz. Me duele que sea tan indiferente ante mis sentimientos.

Señora Moro, no quiero terminar con ella, pero tampoco merezco ese trato. Adriana me tilda de sensible, ansioso y demandante. Me lastima. Si yo me pongo mal cuando me ignora es porque la quiero, de lo contrario no me interesaría. Mi familia ha empezado a agarrarle cólera porque me ven apagado e intuyen que es por ella. A mi mamá sí le he contado mi problema y me dice que no estoy en una relación sana. ¿Qué me aconseja, por favor?

CONSEJO

Querido Franco, nadie merece la indiferencia de una pareja. En cualquier relación, la comunicación es sumamente importante. Adriana está actuando con mucha inmadurez. Intenta dialogar nuevamente con ella, exprésale que la quieres y que no te gustaría que su relación se desgaste. Si no pone de su parte, es momento de dar un paso al costado. Suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A: magalymoro@prensmart.pe