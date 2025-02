Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Fátima, de 45 años, quien vive en el distrito de San Martín de Porres:

Doctora Magaly, le escribo porque necesito de su consejo. Llevo 15 años de convivencia con Alfonso y fruto de nuestra relación tenemos dos hijos, de 13 y 10 años.

Cuando conocí a Alfonso, nos enamoramos rápidamente y nos saltamos algunas etapas, porque quedé embarazada al poco tiempo de empezar nuestra relación. Decidimos vivir juntos para que nuestro hijo nazca en un hogar formado, pero no nos casamos porque decidimos ahorrar primero para la llegada de nuestro bebé.

Pasaron los años y llegó nuestro segundo hijo. Así que los gastos aumentaron y la idea de la boda estaba cada vez más lejos. No me puedo quejar de Alfonso, él es un buen padre; pero como mujer yo aún sueño con casarme por la iglesia, y tener la boda de mis sueños.

Siempre que le planteo a Alfonso que fijemos fecha para nuestra boda, me pone pretextos. Primero quería que nuestros hijos estén grandes, para que puedan disfrutar de la ceremonia como nosotros. Cuando nuestros hijos crecieron, llegó la pandemia y con eso se suspendieron todas las actividades. Alfonso me dijo que cuando se levanten las restricciones, nos casábamos. Llegó ese día y Alfonso nuevamente me pidió que esperáramos un par de años más, para juntar dinero nuevamente.

Así, ya pasaron 3 años desde que la vida volvió a la normalidad, pero la fecha de la boda aún no la hemos fijado. Estoy pensando en darle un ultimátum al padre de mis hijos, que si este año no nos casamos, que se olvide de mí. ¿Usted cree que hago bien o estoy presionando mucho a mi marido?

CONSEJO

Querida Fátima, es válido que sueñes con tener la boda de tus sueños, pero creo que darle un ultimátum a tu marido no es la mejor manera de iniciar su vida de casados. De qué te vale tener la fiesta de tus sueños, si tu esposo no está cómodo con la idea. Habla con Alfonso y dile que se sincere contigo y te explique las razones por las que no quiere casarse. Luego de escucharlo, evalúa tu relación con él. Suerte.