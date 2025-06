Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Roxana, de 26 años, que nos escribe desde Puente Piedra.

Doctora Magaly Moro, necesito de su consejo para aclarar algunas dudas en mi vida sentimental. Hace dos meses salgo con Piero, un compañero de trabajo.

Es un chico guapo y varias compañeras en la oficina le habían puesto el ojo. Pero empezó a cortejarme y un día me invitó a salir y yo acepté encantada.

En esa primera cita, Piero me confesó que le gustaba mucho e intentó besarme. Yo lo esquivé y le dije que si bien él también me parecía guapo, prefería que sigamos conociéndonos para ver si era posible dar el siguiente paso y tener una relación formal.

Piero me miró algo confundido. Doctora, soy una chica, como algunos llaman, chapada a la antigua. No creo que dos personas que empiezan a salir tengan que actuar como enamorados.

Luego de explicarle mi punto de vista, él aceptó y dijo que respetaba mi decisión. Nuestras salidas continuaron. Piero y yo cumplimos años el mismo mes, él primero que yo. Para su cumpleaños, yo lo invité a cenar y le di un regalo especial. Fui muy detallista y esperaba lo mismo de él. Pero cuando llegó mi cumpleaños, él nunca me saludó, ni un mensaje de texto al celular me envió.

Al día siguiente lo vi en la oficina. Yo estaba muy triste, porque con su actitud me demostraba que no le interesaba tanto como pensaba.

Cuando le reclamé su olvido, me dijo que lo disculpara, que él era muy malo para recordar fechas. Doctora, no sé si soy muy drástica, pero creo que si una persona realmente está interesada en alguien recuerda detalles tan importantes como la fecha de cumpleaños. ¿Cree que debería seguir saliendo con Piero o es mejor que me aleje de él?

CONSEJO

Querida Roxana, dicen que el amor no solo se demuestra con palabras, también con hechos. Si ahora Piero tiene esa actitud tan indiferente con algo importante para ti, más aún luego que tú fuiste tan detallista con él el día de su cumpleaños, imagínate cómo sería cuando sean enamorados. Creo que debes analizar bien si realmente quieres involucrarte con alguien que no demuestra el interés que tú esperas. Suerte.