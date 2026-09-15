Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Carla de 45 años, que nos escribe desde Los Olivos.

Doctora Magaly, tengo una situación con mi pareja que no sé cómo interpretar. Cuando discutimos, ella puede molestarse mucho conmigo y dejar de hablarme por varias horas. Yo también me quedo callado porque no quiero empeorar las cosas. Sin embargo, después de que nos reconciliamos, noto que cambia por completo y se vuelve mucho más cariñosa conmigo

Me busca para conversar, quiere estar cerca de mí, me abraza y hasta se muestra más atenta que de costumbre. A veces pienso que lo hace porque tiene miedo de que terminemos, pero otras veces siento que después de discutir recién demuestra el cariño que durante los días tranquilos no suele expresar. Eso me deja confundido porque no sé si estamos resolviendo nuestros problemas o simplemente pasando de la pelea a la reconciliación.

También me preocupa que este comportamiento se esté convirtiendo en una costumbre. Hay discusiones por cosas pequeñas que terminan siendo bastante fuertes y después ella actúa como si necesitara compensarlo con más afecto.

La amo y no quiero terminar nuestra relación por esto, pero tampoco quiero acostumbrarme a una dinámica que puede hacernos daño. ¿Es normal que una persona se vuelva más cariñosa después de una pelea? ¿Debo preocuparme por este comportamiento o simplemente entender que es su manera de reconciliarse?

CONSEJO

Carlos, después de una discusión es natural que una pareja busque recuperar la cercanía y demostrar afecto. El problema aparece cuando las peleas se vuelven constantes. Cuando ambos estén tranquilos acuerden resolver sus diferencias sin discutir. El cariño tras un conflicto puede ser positivo, pero no debe convertirse en la única manera de sentirse unidos.