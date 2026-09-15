En la consulta, muchas personas con migraña ya eliminaron chocolate, café, queso o cítricos porque alguien les dijo que “provocan migraña”. La ciencia es bastante menos categórica.
La migraña es un trastorno neurológico y, cuando un alimento la desencadena, esto varía mucho entre personas. Revisiones científicas recientes advierten que no existe una lista universal de alimentos prohibidos.
En mis pacientes, antes de restringir alimentos busco patrones. Saltarse comidas, pasar demasiadas horas sin comer o deshidratarse también pueden favorecer ataques.
Lo que aconsejo es que durante unas semanas registra qué comiste, horario, agua, café, sueño y cuándo apareció la migraña. Si un alimento se repite claramente antes de los episodios, entonces evaluamos retirarlo.
No conviertas la migraña en una dieta llena de prohibiciones sin saber primero qué te afecta realmente.