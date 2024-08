Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Leandro, de 38 años, quien me escribe desde Barranco:

Doctora Magaly, me siento un tonto por haber confiado en una mujer a la que solo le importaba mi dinero. Jamás me hubiera imaginado que esa chica de tierna carita me robaba. Estoy completamente defraudado.

Yanira y yo teníamos cuatro meses juntos. La conocí hace medio año y fue amor a primera vista. Nunca había estado con una chica tan bonita. La verdad, muchas veces me pregunté qué me había visto porque guapo no soy, pero ahora ya tengo la respuesta: mi dinero.

Hace un mes le di la clave de mi Yape porque yo estaba ocupado y no podía hacer el pago de un delivery. Confié ciegamente en ella al revelarle un dato tan personal. Pasó una semana de ese hecho y Yanira empezó a tener unas actitudes raras: siempre quería ver y tener mi celular.

Apenas me veía reírme mirando el celular, me pedía que le enseñara, me causaba gracia, y no pasó mucho tiempo para que me exigiera que le dé la clave de mi teléfono. Yo como tonto se la di y, hace poco, descubrí que todas las veces que supuestamente revisaba mi celular, en realidad, lo único que hacía era yapearse dinero de mi cuenta. Me faltan 2 mil soles.

Le he pedido explicaciones y solo me da dicho que me va a devolver. Incluso, ha terminado conmigo porque dice que la grité y no está dispuesta a aceptar ningún tipo de maltrato. Doctora Moro, la amo. ¿Qué hago?

CONSEJO

Estimado Leandro, entiendo que estés enamorado, pero claramente Yanira no te ama de verdad, de lo contrario, no te hubiese robado. Tienes que insistir en que te devuelva tu dinero y toma distancia de ella. Si se te complica ponerle fin a esta relación, busca ayuda profesional. Tu baja autoestima no te está dejando ver las cosas con claridad.