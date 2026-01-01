Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Julia, de 33 años, que nos escribe desde San Juan de Miraflores.

Doctorcita, estoy bastante frustrada con Pierre. Llevamos 7 años juntos y parece que siempre dejas todo para último momento, especialmente en fechas importantes. Navidad, cumpleaños, reuniones familiares… cualquier evento termina siendo un caos porque yo termino organizando casi todo sola.

Esta Navidad, por ejemplo, teníamos que comprar los ingredientes para la cena. Siempre dejas todo para último momento y, claro, terminé corriendo de aquí para allá mientras él decía que “ya estaba viendo eso”. Al final, la cena se armó a las prisas, todos estábamos estresados y tuvimos un pequeño conflicto justo cuando queríamos disfrutar.

Lo mismo pasa en otros eventos, como cumpleaños de amigos, salidas familiares o incluso planes de fin de semana. Yo trato de planear con tiempo, y él deja todo para último momento, como si no fuera tan importante. Me da la sensación de que yo tengo que estar atenta a todo, mientras él se relaja y luego aparece con prisas, sin mucha conciencia de lo que eso genera.

Hace poco quería organizar una salida con sus amigos y se complicó igual: no sabía qué llevar, qué hora era, ni siquiera había pensado en el transporte. Yo terminé armando todo de último, y aunque me gusta ayudar, me deja agotada. Siento que pierdo la ilusión de disfrutar los momentos porque siempre estoy corriendo detrás de los detalles.

No quiero que parezca que estoy reclamando por cualquier cosa, pero me gustaría que compartiéramos un poco más la responsabilidad, sobre todo en eventos que deberían ser divertidos y no motivo de estrés.

CONSEJO

Julia, lo que te pasa es súper normal y no significa que la relación esté mal. Pueden probar algo simple como hablar un par de días antes de cada evento y ver quién hace qué, sin estrés ni reglas estrictas. Incluso pueden hacer una mini lista juntos o repasar los detalles mientras toman un café. La idea es que los dos disfruten y no termines corriendo detrás de todo sola.