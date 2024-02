Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Carmen, de 58 años, que vive en San Miguel:

Doctora Magaly, estoy a nada de tomar todas las camisetas deportivas de mi esposo y tirarlas a la basura. Carlos se viste con polos de fútbol todos los días, le he pedido que use algo diferente de vez en cuando, pero me dice que es su estilo y que no lo cambiará por mí.

Llevamos más de 20 años casados. Uno de sus peores defectos siempre ha sido esa forma tan fea de vestirse. Debo admitir que tuve suerte de que utilizara camisa y traje cuando nos casamos, sé que si no hubiera sido necesario, él hubiera ido con un polo de fútbol.

En cumpleaños, reuniones familiares y otras actividades, Carlos siempre se presenta con camisetas de los equipos que le gusta. Eso me avergüenza mucho. Ni siquiera se puede decir que no tenga otra ropa. Yo le he regalado camisas, polos con cuello súper bonitos y pantalones para que los luzca en el día a día, pero mi pareja los tiene guardados en el último cajón de su cómoda.

Hubo un tiempo donde le escondí sus polos para que usara la ropa que yo le compré, pero hubieron demasiadas peleas y, al final, él se compró más polos de fútbol. Desde entonces está insoportable.

Me gustaría que pudiera vestirse de acuerdo a nuestra edad, se le vería más maduro. Cuando le pido que se coloque otra ropa me dice que yo me visto como un papagayo y que él no se queja por ello. ¿Puede creerlo? ¿Qué hago con él?

CONSEJO

Estimada Carmen, lamentablemente no puedes obligar a tu esposo a cambiar su forma de vestir. Sin embargo, sí puedes pedirle que cuide su imagen personal en eventos importantes para ti y tu familia. Intenta hablar con él de manera calmada, evita hacer reclamos personales o dejarte llevar por la furia. Mucha suerte.