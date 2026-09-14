Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Martha de 40 años, que nos escribe desde Jesús María.

Doctora Magaly Moro, le escribo con el corazón lleno de dudas porque me reencontré con un viejo amor por redes sociales. Desde que retomamos el contacto, he vuelto a sentir una alegría que creía totalmente olvidada en mi vida cotidiana. Nos escribimos diariamente y me encanta conversar con él, pero hay un patrón que ya comenzó a inquietarme.

Él solo se comunica conmigo de lunes a viernes y estrictamente durante sus horas de oficina en la jornada laboral. En cuanto marcan las seis de la tarde, desaparece por completo y los fines de semana brilla por su ausencia. Esta desconexión tan marcada me hace sospechar que oculta a otra persona o tiene un compromiso serio.

Tengo la corazonada de que únicamente me busca para distraerse un rato. Por más que disfruto su atención, me da miedo descubrir que solo soy un pasatiempo en su agenda. No sé si confrontarlo directamente para saber si está soltero o si simplemente me está utilizando para pasar el tiempo.

Tengo miedo de hacer la pregunta equivocada y romper la ilusión, pero tampoco quiero vivir sumergida en este mar de incertidumbres. Necesito saber qué lugar ocupo realmente en la vida de Alfredo antes de involucrar mis sentimientos aún más en esta historia. Le pido que me oriente para saber si debo ser frontal o guardar la calma un tiempo más.

CONSEJO

Querida Martha, mereces una relación transparente y no conformarte con las sobras de tiempo de nadie. Es momento de hablar con absoluta claridad y preguntarle directamente sobre su situación sentimental y sus intenciones contigo. Si él evade el tema o confirma tus sospechas, tendrás la respuesta necesaria para valorar tu tranquilidad emocional y dar un paso al costado.