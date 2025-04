Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Cinthia de 43 años, que nos escribe desde Los Olivos.

Doctora Magaly Moro, gracias por leer mi carta. Le escribo para contarle el dilema en el que me encuentro.

Soy hincha de Universitario de Deportes desde niña. Mi primo, que en paz descanse, inculcó en mí el amor por la “U”. He ido al estadio en varias oportunidades, siempre a ver “los clásicos”. Esto no tiene nada de extraño, pensará usted. Sin embargo, mi problema es que me gusta mucho Guillermo Viscarra, el arquero de Alianza Lima.

Confieso que ahora veo todos los partidos de Alianza solo para ver al churro de Guillermo cómo se esfuerza por evitar que la pelota entre en su portería. El boliviano me resulta muy atractivo, su barba me encanta y confieso que hasta he tenido sueños muy intensos con él, donde está con su ropa de portero y yo con mi camiseta de la “U”.

Su participación en el último triunfo de Alianza Lima en la copa Libertadores, donde ganó por 3-2 a Talleres, fue épico. Yo, por obvias razones, no grité los goles del equipo blanquiazul, pero sí vibré con cada atajada de “Billy”. Mis amigos me dicen que soy una traidora por mostrar interés en él y que no soy digna de vestir la crema.

Doctora Moro, Viscarra me gusta tanto que no me importa lo que me digan mis amigos cremas. Me encantaría conocerlo. No creo que a él le importe que yo sea hincha de la “U”. Estoy dispuesta a pararme en la puerta del estadio de “Matute” solo para decirle que me encanta y que me firme un autógrafo. ¿Usted qué opina?

CONSEJO

Querida Cinthia, definitivamente tu interés por Guillermo Viscarra es muy intenso. No tiene nada de malo que, aunque seas hincha de la “U”, admires el trabajo del portero de Alianza Lima. Pero ten en cuenta que lo que sientes por él es solo admiración. No te ilusiones, porque no sabes si Guillermo está comprometido con alguien. Toma las cosas con calma. Suerte.