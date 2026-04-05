Hoy te cuento la historia de Mariana, de 33 años, que nos escribe desde La Victoria.
Doctora Moro, le escribo porque estoy en una situación que me viene pesando desde hace un tiempo en mi relación. Al inicio nos veíamos seguido, hacíamos planes simples y hablábamos de metas sin presión. Yo valoraba que fuera cercano a su familia, incluso me parecía algo positivo, porque mostraba valores y sentido de apoyo.
Con el paso de los meses, empecé a notar que varias decisiones ya no dependían solo de lo que hablábamos nosotros. Muchas veces, después de conversar algo importante, la respuesta final cambiaba porque lo había revisado con su familia.
Una vez estábamos por firmar un contrato de alquiler y, a último momento, me dijo que prefería no avanzar porque su familia no lo veía conveniente. En otra ocasión, organizamos un viaje y, después de tener todo listo, cambió de opinión por comentarios que recibió en su entorno. En ambos casos, yo ya había considerado esos acuerdos como decisiones cerradas entre nosotros.
Esto me ha empezado a afectar emocionalmente. Siento que, en varios momentos, nuestra relación no tiene el peso que debería tener frente a las opiniones externas. Me cuesta plantear temas importantes porque tengo la sensación de que igual terminarán siendo consultados o influenciados por su entorno familiar, lo que me hace dudar de cuánto realmente somos un equipo. ¿Cómo puedo abordar este tema con él sin que lo tome como un ataque a su familia y lograr que nuestras decisiones tengan más peso como pareja?
CONSEJO
Mariana, este tipo de conflicto suele aparecer cuando no se han definido límites claros entre la pareja y la familia de origen. Es importante que puedas plantearlo con ejemplos concretos, señalando cómo te impacta y qué necesitas para sentir que están construyendo como equipo, Observa si él logra equilibrar ambas partes, porque eso dirá mucho sobre su capacidad de priorizar la relación Suerte.