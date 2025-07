Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Diego, de 30 años, que nos escribe desde San Juan de Miraflores.

Señora Magaly, le escribo en busca de orientación porque me encuentro en una situación que, aunque suene trivial, está afectando seriamente mi relación. Llevo un año con mi novia Erika. Al principio todo iba de maravilla, teníamos química y buena comunicación. Sin embargo, desde hace unos meses, las cosas han cambiado por un tema de salud que ella no toma en serio: su rinitis alérgica.

Sé que suena exagerado, pero sus constantes estornudos me alteran los nervios. Cuando estamos juntos, empieza una cadena interminable de estornudos que no la dejan tranquila, y honestamente, tampoco a mí. Al inicio, ella se disculpaba y yo intentaba ser comprensivo. Pero con el tiempo, en vez de mejorar, su situación ha empeorado. Ahora evito invitarla a lugares públicos porque temo que pase lo mismo.

Últimamente discutimos por esto. Yo le pido que vaya al médico, pero ella siempre pone excusas. Dice que no tiene tiempo ni dinero, aunque sí lo tiene para salir de compras los fines de semana. Eso me hace pensar que simplemente no le importa lo suficiente su salud... ni cómo esto nos afecta como pareja.

La verdad, estoy llegando a mi límite. La quiero, pero siento que estoy solo en este intento por mejorar la relación. No sé cómo hacerle ver que debe atenderse. ¿Cómo puedo explicarle que no se trata solo de estornudos, sino de responsabilidad y consideración?

CONSEJO

Estimado Diego, podrías empezar por expresarle que entiendes lo molesto que debe ser vivir con esa alergia, pero que también te afecta y te gustaría que tome acciones. Hazle ver que no es un simple detalle, sino algo que influye en su bienestar y en la relación. A veces, demostrar interés por su salud es también una forma de amar.