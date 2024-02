Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Pamela, de 50 años, que vive en Los Olivos:

Señora Magaly, necesito su consejo. No paro de pelear con mi esposo porque este verano hace mucho calor y no puedo dormir con él. Suda mucho y se pega demasiado a mí. Me siento incómoda, me da asco sentir su cuerpo húmedo y caliente, me hace transpirar más.

Danny y yo siempre tenemos problemas para dormir. Él ronca, patea y se pega mucho a mí. En invierno no me molesta porque hace frío y me ayuda a entrar en calor, pero este verano su compañía se me hace insoportable. Incluso duerme con camiseta, lo que hace que su cuerpo se sienta más pegajoso.

He hecho el intento de pedirle que respete mi espacio personal al dormir, pero me dice que solo se acerca a mí porque es una acción inconsciente. Obviamente quiero descansar al lado de mi esposo, no quisiera tener que mandarlo a dormir al sofá o comprar camas separadas, solo me gustaría encontrar una solución para poder conciliar el sueño tranquila.

Este verano está insoportable. En las noches me queda la esperanza de poder refrescarme un poco, pero Danny me arruina cada velada. Me da miedo que estas peleas terminen matando mi relación con él. De verdad lo amo, pero no nos entendemos a la hora de dormir.

Entiendo que tampoco es su culpa. Ya hasta hemos probado que se eche talco al cuerpo para evitar transpirar tanto, pero es caso perdido. ¿Qué podemos hacer para solucionar este problema?

Estimada Pamela, en esta temporada estos conflictos son muy comunes. Lo mejor que puedes hacer es reducir los cobertores de tu cama con algo delgado como una sábana y también dormir con algún ventilador encendido, para que el ambiente se sienta más fresco. La última alternativa es, tristemente, tener que dormir separados, pero eso no quiere decir que no se amen. Suerte.