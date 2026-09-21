Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Jerónimo de 28 años, que nos escribe desde Barranco.

Doctora Magaly Moro, le escribo con la esperanza de que sus palabras sean un consuelo para mi adolorido corazón. Hace un año terminé una relación que fue muy importante para mí. Miguel fue mi enamorado durante tres años, pero su infidelidad acabó con nuestro amor.

Yo me hice la promesa de arrancarme su cariño del corazón y apartarlo de mi vida. Miguel me rogó durante meses que lo perdone, que solo fue un desliz de una noche, pero me resultó imposible perdonar su traición. La confianza entre los dos se había roto.

Para olvidarlo, hice contacto cero con él. Aunque nunca lo eliminé de mis redes sociales ni tampoco bloqueé su número de celular del WhatsApp, jamás volví a escribirle. Hice como si no existiera para mí.

Cuando pensaba que Miguel ya era parte de mi pasado, la semana pasada, por cosas del destino, lo volví a ver cara a cara. Al verlo, me puse muy nerviosa, sentía que el corazón se me iba a salir del pecho y me temblaban las piernas. Él parecía también nervioso, pero me saludó y charlamos tranquilos.

Sin embargo, bastó volver a escuchar su voz para que todos mis sentimientos, guardados por un año, vuelvan a salir a la luz. Miguel me ha invitado a salir, pero no sé si aceptar. Temo caer rendida en sus brazos. ¿Qué debo hacer? ¿Debo marcar distancia o dejarme llevar por mis sentimientos?

Consejo

Querida Patricia, es normal que los recuerdos y las emociones resurjan al reencontrarte con alguien que fue importante en tu vida. Sin embargo, no olvides el motivo por el cual terminó la relación y la confianza que se rompió. Tómate tu tiempo para evaluar si él realmente ha cambiado; tu tranquilidad y tu bienestar deben estar siempre primeros. Suerte.