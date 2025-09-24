Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Andreína, de 40 años de San Martín de Porres

Doctora Magaly Moro, le escribo con cierta desilusión, ya que a medida que pasan los años me resulta más complicado encontrar pareja. Acabo de cumplir 40 años y hace un año que estoy soltera y sin compromiso. No le niego que he salido en algunas ocasiones con amigos, pero nada serio. Pero quisiera enamorarme.

Realmente me gustaría salir con un hombre interesante, pero lamentablemente no he tenido mucha suerte. En el trabajo es imposible conocer algún compañero que me resulte atractivo porque hago trabajo virtual; además, la mayoría son chiquillos de 20 a 25 años. Yo jamás saldría con alguien menor que yo.

Hace unos días una amiga celebró su cumpleaños número 40 en una discoteca, asistí con la esperanza de conocer algún caballero guapo, de 40 años a más que llame mi atención. Grande fue mi sorpresa cuando al llegar al local solo había puro chibolo, chicos de 30 años y hasta menos.

Debí suponer que sería imposible conocer a alguien de mi edad en esa fiesta porque a mi amiga le gustan los chicos menores. Ella afirma, con conocimiento de causa y mucha gracia de que salir con un chibolo es la mejor manera de obtener colágeno. La juventud se contagia, me dice.

He usado aplicativos para conocer pareja, pero sin mucho éxito. Creo que estoy destinada a quedarme soltera. ¿Por qué resulta tan difícil conocer a un hombre mayor, interesante y guapo?

CONSEJO

Querida Andreína, saca de tu cabeza la idea de que estás destinada a quedarte soltera. Si bien el amor llega cuando menos lo esperas, hay que darle cierta ayudita a “cupido” para que apunte bien su flecha. Frecuenta lugares donde crees que puedas conocer chicos de tu edad o mayores. Inscríbete en alguna actividad que te permita conocer un hombre interesante. No te desanimes. Suerte.