Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Melissa, de 28 años, quien vive en el distrito de Magdalena:

Querida doctora Magaly Moro, recurro a usted para encontrar una solución a mi problema. Llevo tres años de relación con Armando, un hombre maravilloso, con quien he congeniado muy bien en todos los aspectos. Pero siento que no estoy preparada para dar el siguiente paso y llegar al altar con él.

No piense que no amo a Armando, todo lo contrario, doctora. Él es un hombre comprensivo, inteligente, además de muy guapo. En la intimidad nos entendemos a la perfección, entre sus brazos me siento en las nubes. Pero pienso que si nos casamos todo lo bonito que tenemos va a desaparecer a consecuencia de la rutina y terminemos divorciándonos. Así lo viví con mis padres y no quiero pasar por lo mismo.

Armando me ha pedido la mano en dos oportunidades, y en ambos casos le puse una serie de pretextos para no aceptar. Hace unos días, luego de ver el video de esa novia en Bagua que salió corriendo el día de su boda diciendo que no aceptaba casarse, Armando nuevamente tocó el tema del matrimonio. Me dijo que cuando nos casemos, esperaba que yo no salga corriendo.

Doctora, con solo escuchar la palabra “matrimonio” empecé a sudar frío. No sé qué pasa dentro de mí, que el solo hecho de hablar de casarme hace que me ponga mal. ¿Usted cree que tengo algún problema psicológico que hace que le tenga fobia al matrimonio? ¿Qué hago? Yo realmente amo a Armando y no quiero perderlo.

CONSEJO

Querida Melissa, pienso que deberías consultar con un psicólogo. No es normal que con solo escuchar la palabra “matrimonio” tú empieces a sentirte mal físicamente. Es posible que la experiencia vivida con tus padres te esté afectando. También conversa con Armando sobre tus sentimientos, para que no piense que no deseas compartir tu vida con él. Suerte.