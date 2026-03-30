Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Fátima, de 28 años, que nos escribe desde Surquillo.

Querida doctora Magaly Moro, le escribo con el alma en un hilo y un nudo en la garganta porque ya no puedo más. Siento que cargo con una maldición que me persigue en el amor y me impide ser feliz como las demás. He entregado mi corazón con total sinceridad, pero la vida se ha encargado de pisotear mis ilusiones sin piedad.

La primera vez que confié, el dolor fue devastador porque el hombre que amaba me traicionó con mi mejor amiga. No solo perdí a mi pareja, sino también a la persona en quien más confiaba en este mundo, dejándome sola. Después, cuando creí que podía sanar, mi último enamorado me dejó porque había dejado embarazada a otra mujer.

Vivo preguntándome qué es lo que hago mal para que los hombres siempre terminen pagándome con tanta crueldad. ¿Acaso mi entrega es exagerada o es que atraigo a personas que no saben valorar un sentimiento puro y real? Estos engaños han dejado cicatrices tan profundas que me cuesta mucho mirarme al espejo y sentirme valiosa.

Ahora he conicido a un chico que me está cortejando con mucha paciencia, pero el miedo me paraliza por completo. Él parece un hombre bueno, pero mi corazón está tan frágil que no soportaría una tercera traición. No sé si debo arriesgarme una vez más o si es mejor cerrarle las puertas al amor para siempre.

CONSEJO

Querida Fátima, es natural que sientas miedo tras haber vivido experiencias que quebraron tu confianza. No te culpes por las acciones de otros; la infidelidad habla de la falta de valores de ellos, no de tu capacidad de amar. Busca apoyo psicológico y date tiempo para conocer a este nuevo pretendiente, quizás te ama de verdad. Suerte.