Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Carmen, de 32 años, que nos escribe desde Arequipa.

Querida doctora Magaly Moro, le escribo totalmente devastada. Mi novio Manuel y yo terminamos nuestra relación de cinco años porque yo soñaba con ser madre, pero él no quería tener hijos.

Aunque yo realmente amaba a Manuel, entendí que nuestros planes de vida eran diferentes y que lo mejor era finalizar nuestro noviazgo. Nuestra separación fue hace seis meses. Sin peleas, ni rencores.

Decidí tomar distancia de él. Sin embargo, hace dos semanas me encontré con unos amigos en común y me comentaron que Manuel iba a ser papá.

Doctora, al escuchar esa noticia sentí como si un puñal me atravesara el corazón. Traté de disimular mi sorpresa, pero en el fondo me sentía traicionada. Manuel siempre me dijo que no quería ser padre, porque los hijos solo serían un obstáculo en su desarrollo personal. Lo que realmente pasaba era que Manuel no quería tener hijos conmigo.

Desde que me enteré de la paternidad de mi exnovio muchas preguntas han dado vueltas en mi cabeza, como ¿por qué nunca quiso ser papá conmigo?, ¿qué tiene esa mujer que logró darle un hijo?, ¿qué le hizo cambiar de parecer?

Necesito respuestas, doctora, necesito entender qué me faltó para que él decidiera no querer formar una familia juntos. Necesito preguntarle por qué no me eligió para ser la madre de sus hijos.

Siento tanta rabia por haber perdido cinco años de mi vida con él. Quiero buscarlo para reclamarle todo el daño que me ha ocasionado enterarme de su paternidad. ¿Usted cree que hago bien?

CONSEJO

Querida Carmen, no pienses que tú hiciste o dejaste de hacer algo para que la relación con Manuel no funcione. No tiene sentido de que trates de buscarlo para tener respuestas de por qué no quiso formar una familia contigo. Lo mejor es que lo olvides, pases la página y sigas con tu vida. No busques explicaciones de algo que sucedió después de que su relación terminara.