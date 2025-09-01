Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Natalia, de 44 años de San Martín de Porres.

Doctora Magaly Moro, nunca pensé contar esto, pero me gusta un hombre mucho menor que yo. Yo decía que jamás me fijaría en alguien así. Pero como dice el dicho, nunca digas de esta agua no beberé.

Hace tres meses conocí a Fabián, un compañero de trabajo. Nuestro contacto solo era por WhatsApp y los mensajes rápidamente pasaron del tema laboral al coqueteo virtual.

Después de un mes, Fabián me invitó a tomar un café a la salida del trabajo. Al principio dudé en aceptar, le di varias excusas, pero supo convencerme. Realmente la pasamos muy bien.

Fabián es inteligente, con sentido del humor, además es alto y guapo. Tiene todo lo que me gusta en un hombre. Todo marchaba a la perfección, hasta que me dijo su edad. Tiene 35 años. Doctora, sentí que mis ilusiones se desarmaban como un castillo de naipes. Sin embargo, cuando nos despedimos, Fabián me besó y yo le correspondí. Fue agradable y hasta hoy siento sus labios.

Después me dijo que le gustaba y que quería seguir saliendo y tal vez iniciar una relación. Le dije que lo nuestro no tenía futuro, porque soy mucho mayor que él. Fabián se empezó a reír y me dio otro beso, y yo me sentí en las nubes.

Doctora, realmente Fabián me gusta mucho, pero pienso que es muy chibolo para mí. Siento que esta relación rompe con todos mis esquemas y me da miedo salir lastimada. Pienso que en cualquier momento me va a dejar por alguien más joven. ¿Debería alejarme de él?

CONSEJO

Querida Natalia, para el amor no hay edad. Si Fabián quiere seguir saliendo contigo es porque le gustas. No te fijes en la diferencia de edad, fíjate en lo que sienten el uno por el otro. Si hay química, la edad pasa a un segundo plano. La vida es una y no pierdas la oportunidad de conocer a alguien maravilloso por un simple complejo basado en la diferencia de edades.