Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Nicole de 29 años, que nos escribe desde Pueblo Libre.

Doctora Magaly Moro, le escribo porque descubrí algo de mi enamorado que me tiene incómoda. Todo empezó cuando Andrés me pidió dinero prestado para cubrir una urgencia económica y, ante mi insistencia por saber el destino de esa plata, terminó confesándome que todos los meses le deposita una pensión a su expareja para cubrir los gastos de manutención de la mascota que tenían en común, un yorkshire terrier.

Cuando ellos eran enamorados decidieron adoptar un perro, pero al terminar su relación ella se quedó con el animalito. Yo entiendo perfectamente el cariño que se le puede tener a un perro y la responsabilidad que implica haberlo adoptado, pero no soporto la idea de que ese sea el puente perfecto para que sigan hablando. Siento que ese vínculo económico es una excusa para mantener abierta una puerta hacia su pasado que ya debería estar cerrada.

No quiero parecer una mujer celosa, controladora ni insensible con los animales, por eso he tratado de guardar silencio y procesar esta rabia yo sola. Sin embargo, cada vez que lo veo mirando el celular o cuando me menciona que tiene que hacer un depósito, una angustia enorme se apodera de mí. Me molesta que el fantasma de esa relación anterior sigue presente en nuestro día a día y afectando incluso nuestra economía.

No busco pelear ni generar una crisis innecesaria entre nosotros, pero necesito encontrar paz y sentir que su exnovia ya no forma parte de su vida. ¿Cómo puedo pedirle que corte ese lazo sin quedar como la mala de la película ni arruinar lo nuestro?

CONSEJO

Querida Nicole, conversa con tu novio con calma, expresándole cómo te afecta esta situación sin lanzar ataques hirientes. Debes pedirle que corte de una vez toda relación con su anterior pareja, porque no es saludable que esté siempre en comunicación con ella. Además, nadie podría estar atendiendo una mascota ajena, pues ya no es de él desde que terminó la relación con ella.