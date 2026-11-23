El compositor y director de orquesta peruano Mauro Lionel marca un hito histórico para la música nacional al celebrar una década de actividad musical ininterrumpida con el décimo concierto de su carrera: SÓLO PREMIADOS, que tendrá lugar el próximo domingo 29 de noviembre a las 5.00 p. m. en el Teatro Municipal de Lima. El evento contará con ingreso totalmente gratuito para el público, solicitando las entradas a través de la plataforma virtual Passline.

Desde que iniciara su camino frente al teclado a los cuatro años de edad, Mauro Lionel—reconocido en el Parlamento Británico en Londres (Global Child Prodigy Awards) como el único compositor musical y único representante peruano entre los 100 niños prodigio del planeta— ha construido un catálogo superior a las 220 obras originales.

50 galardones internacionales y tributo a la Batalla de Ayacucho

El programa de SÓLO PREMIADOS reúne por primera vez en un mismo escenario a las 19 composiciones de su autoría que conquistaron 50 galardones —entre primeros premios absolutos, distinciones de excelencia y reconocimientos especiales—a lo largo de siete rigurosas competiciones internacionales durante el 2026.

Como momento central de la noche, se interpretará su laureado álbum sinfónico ‘La Gesta Andina’, obra que narra musicalmente los episodios fundacionales de nuestra historia y que se presenta como un sentido homenaje anticipado al 202° Aniversario de la Batalla y Capitulación de Ayacucho, epopeya que selló la libertad del Perú y de América.

Con este décimo concierto, Mauro Lionel cierra una etapa de consolidación personal para abrir, a partir de 2027, un ambicioso proyecto de democratización cultural: la Asociación Mauro Lionel por los Niños Compositores.

Esta iniciativa nace con el propósito de impulsar el talento creativo de las nuevas generaciones peruanas, teniendo entre sus objetivos principales la gestión y el financiamiento de orquestas infantiles y juveniles que interpreten repertorio poliestilístico —sinfonías, rapsodias, valses, marineras, sikuris, landós, festejos, baladas y salsas, entre otros— en teatros de Lima y de diversas regiones del Perú.

¿Quieres ser uno de los 100 invitados especiales de Mauro Lionel?

Como parte de la celebración de su décimo aniversario artístico, Mauro Lionel abre una convocatoria directa para compartir localidades preferenciales con su Comunidad Cultural. Para participar por uno de los 100 pases de invitado especial: