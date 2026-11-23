Aprender sobre inteligencia artificial no siempre requiere una computadora o conexión a internet. A través de juegos, dinámicas grupales y actividades con papel y lápiz, los escolares pueden comprender cómo funcionan los algoritmos, de qué manera las máquinas identifican patrones y por qué esta tecnología puede cometer errores.

Estas experiencias permiten introducir los fundamentos de la IA en el aula, incluso en colegios que todavía enfrentan limitaciones de acceso a herramientas digitales. Sobre todo, considerando que, según el Ministerio de Educación en septiembre de 2026, de un total aproximado de 55 mil colegios, solo el 27 % cuenta con algún tipo de cobertura de internet. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿cómo se puede preparar a los estudiantes para un mundo impulsado por la inteligencia artificial cuando todavía existen brechas de acceso a la tecnología?

“Enseñar sobre inteligencia artificial no significa únicamente aprender a utilizar herramientas digitales. También implica comprender cómo funcionan, de dónde obtienen información, por qué pueden equivocarse y la relevancia del papel cumplen las personas en su desarrollo y utilización. Incluso la UNESCO plantea que la educación en IA debe desarrollar competencias relacionadas con el pensamiento crítico, la ética, el funcionamiento de los sistemas inteligentes y la capacidad de crear soluciones”, señala Lourdes Zeballos, gerente general de Intecnia STEAM Education.

Por ello, la especialista comparte cinco actividades que pueden adaptarse a diferentes edades y contextos escolares:

1. Enseñar cómo aprende una IA con tarjetas: El docente puede presentar imágenes de animales, plantas u objetos y pedir a los estudiantes que los agrupen según determinadas características. Después, incorpora nuevas imágenes para comprobar si las reglas establecidas funcionan. Así, los escolares comprenden cómo los sistemas de IA pueden identificar patrones a partir de ejemplos y por qué la calidad de los datos influye en sus resultados.

2. Convertir a los estudiantes en algoritmos: A través de instrucciones escritas, los alumnos pueden explicar paso a paso cómo realizar una tarea cotidiana. Luego, un compañero deberá seguir las indicaciones exactamente como fueron redactadas. Este ejercicio permite comprender la importancia de las instrucciones, la secuencia lógica y la precisión en los procesos computacionales.

3. Descubrir los sesgos de la IA: El profesor puede entregar tarjetas con información de distintos personajes y pedir que se seleccionen candidatos para una actividad siguiendo ciertos criterios. Después, se analiza si las reglas utilizadas excluyeron injustamente a algunas personas. La dinámica ayuda a comprender cómo los datos incompletos o las decisiones humanas pueden generar resultados discriminatorios en los sistemas de IA.

4. Aprender a detectar errores y cuestionar respuestas: El docente puede presentar afirmaciones verdaderas y falsas sobre temas conocidos por los estudiantes, simulando respuestas generadas por una herramienta de IA. Los escolares deberán identificar cuáles necesitan verificación y explicar cómo comprobarían su exactitud. El objetivo es reforzar que la IA puede producir información incorrecta y que sus respuestas no deben aceptarse automáticamente.

5. Diseñar una solución con IA usando papel y lápiz: Los estudiantes pueden identificar un problema de su comunidad e imaginar cómo un sistema inteligente podría contribuir a resolverlo. Mediante dibujos, deberán explicar qué información necesitaría, cómo la procesaría y qué decisiones podría apoyar. Esta actividad introduce los principios del diseño de soluciones tecnológicas y la resolución de problemas.

“El primer paso para enseñar sobre inteligencia artificial implica despertar la curiosidad de los estudiantes y ayudarlos a comprender cómo funciona esta tecnología. Si logramos que aprendan a cuestionar información, identificar patrones y resolver problemas, estaremos construyendo las bases para que puedan utilizarla de manera crítica y responsable cuando tengan acceso a ella”, señala Zeballos.

Evento gratuito

Para acercar estos conocimientos a las aulas y brindar nuevas herramientas a los docentes, La Hora de la IA 2026, iniciativa impulsada por Code en mi Cole, junto a Intecnia STEAM Education como aliado estratégico, tendrá su jornada principal el 27 de noviembre. El encuentro gratuito permitirá conocer experiencias y recursos prácticos para enseñar inteligencia artificial y fomentar el pensamiento crítico y la creatividad entre los escolares. Los docentes, directores y coordinadores interesados pueden inscribirse en https://luma.com/hora-dela-IAperu2026 o solicitar más información al 974 210 246 y a través de las redes sociales.