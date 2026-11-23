Jesús María se prepara para recibir uno de los espectáculos navideños más esperados del año. Este domingo 13 de diciembre, sus calles se llenarán de color, luces y música con el Gran Corso de Wong y Metro que tendrá como escenario la avenida Salaverry y convocará a miles de familias para disfrutar de una noche especial.

Impulsado por Cencosud y bajo la producción, a cargo de América Multimedia, el evento contempla un despliegue apoteósico de carros alegóricos, comparsas y presentaciones artísticas, en una puesta en escena donde la magia y el espíritu de la Navidad serán protagonistas. Rebeca Escribens, la Chola Chabuca y otros reconocidos talentos formarán parte de esta esperada jornada.

“Estamos muy contentos de volver con el Gran Corso de Wong y Metro, una celebración que nos permite compartir la alegría y la magia de la Navidad con miles de familias. Este año llegamos a Jesús María con mucha ilusión, con el propósito de acercar esta experiencia a más personas y seguir creando momentos especiales que nos conecten con nuestras comunidades. En Cencosud buscamos servir de forma extraordinaria en cada momento, y qué mejor manera de hacerlo que acompañando a las familias en una fecha tan significativa como la Navidad”, señaló Lissette Ramírez, gerente de Marketing de Cencosud Perú.

Por su parte, Óscar Carbajal, gerente Comercial y de Marketing de América Multimedia, destacó la gran acogida del anuncio y la producción preparada para esta edición: “Estamos muy contentos y agradecidos por la gran acogida que ha tenido el anuncio del regreso del Gran Corso de Wong y Metro. Preparamos un espectáculo de calidad, pensado para que todas las familias peruanas disfruten de una experiencia especial. Y quienes no puedan acompañarnos presencialmente podrán disfrutar de esta gran producción a través de América Televisión y América TVGO, este 25 de diciembre, en el horario prime time”

Los talentos también se suman a esta gran experiencia. Rebeca Escribens expresó su entusiasmo por formar parte del Gran Corso e invitó al público a disfrutar de esta propuesta navideña: “Estoy muy feliz y agradecida de que América Multimedia haya pensado en mí para ser parte de esta gran celebración. Me emociona muchísimo volver a vivir una experiencia como esta, que me trae recuerdos muy bonitos de aquellas épocas en las que nos elegían reinas de la primavera para participar en carros alegóricos. Tiene algo mágico, que te devuelve a esa ilusión de cuando eras niña y te permite desconectarte por un momento de la rutina. Además, me llena de orgullo que sigan pensando en mí para eventos tan importantes, donde la alegría y el entretenimiento son protagonistas. Mi trabajo en televisión también es divertir y conectar con la gente, así que ya me imagino arriba del carro alegórico, saludando, mandando besos y disfrutando con el público como toda una Miss. ¡Estoy muy emocionada de volver a ser parte de esta fiesta!”.

Asimismo, Ernesto Pimentel, quien da vida a la querida Chola Chabuca, compartió su emoción por participar en este esperado encuentro: “Me siento profundamente feliz y agradecido de que hayan pensado en mí para ser parte nuevamente de esta celebración tan especial. Haber formado parte del Gran Corso de Wong en años anteriores hace que este regreso tenga un significado aún más especial para mí, pues me trae muchísimos recuerdos y emociones. Es una tradición que nos conecta con nuestra niñez, nuestras familias y esos momentos que quedan guardados para siempre en el corazón. Me llena de alegría volver a encontrarme con el público, compartir sonrisas y ser parte de una fiesta que celebra la unión, la música y nuestras tradiciones. Sin duda, es una experiencia que recibo con muchísimo cariño”

Recorrido y plan de desvíos

El desfile se iniciará a la altura del Parque Próceres de la Independencia, continuará por toda la avenida Salaverry y finalizará en La Concha Acústica del Campo de Marte – Av. La Peruanidad - Jesús María, completando más de 15 cuadras de recorrido.

Para facilitar el desarrollo del evento, Cencosud y América Multimedia, junto con la Municipalidad de Jesús María y la Policía Nacional del Perú, vienen coordinando las medidas de tránsito y seguridad. Próximamente se darán a conocer el horario de restricción vehicular y las vías comprometidas y las rutas alternas para que los conductores puedan tomar sus precauciones y planificar sus desplazamientos.

El despliegue de seguridad contará con efectivos policiales, serenazgo, bomberos y ambulancias para atender cualquier emergencia. Asimismo, el evento incorporará acciones de sensibilización sobre el reciclaje de plástico y el impacto ambiental de los plásticos de un solo uso.

Una transmisión exclusiva para los hogares peruanos.

Para los que quieran revivir este espectáculo, América Televisión transmitirá el Gran Corso el viernes 25 de diciembre, en el horario Prime Time, llevando a los hogares peruanos cada detalle de esta gran puesta en escena.

Para este esperado regreso, el Gran Corso de Wong y Metro espera reunir a miles de familias que llegarán hasta Jesús María para disfrutar de un espectáculo lleno de color, música y magia navideña. La expectativa por esta nueva edición crece entre el público, que ha recibido con entusiasmo la noticia de su retorno y quiere ser parte de esta experiencia.

Gracias a Cencosud y América Multimedia, las familias peruanas están invitadas este domingo 13 de diciembre a ser parte de este gran encuentro. ¡Los esperamos para compartir juntos una tarde inolvidable, llena de emoción, alegría y toda la magia de la Navidad!