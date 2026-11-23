¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este lunes 23 de noviembre te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

ARIES

Sus relaciones sentimentales suelen ser complicadas, tiene poca tolerancia y discute siempre con los demás. Intente mejorar si quiere vivir mejor.

TAURO

Se sorprenderá escuchando buenos comentarios en relación a su trabajo. No sea modesto, hace tiempo viene haciendo las cosas bien. Adelante.

GÉMINIS

En el amor todo parece marchar bien. Si alguna cosa le molesta, probablemente esté muy tenso con ello y necesita decir lo que piensa.

CÁNCER

Todo trabajo mental está excelentemente favorecido hoy. Cuenta con los conocimientos y las energías para sobresalir por encima de los demás.

LEO

Su capacidad mental está a un alto nivel. Ni siquiera colegas con mayor experiencia lograrán mellar su imagen delante de sus jefes.

VIRGO

Solo usted puede hacer un análisis serio de lo que siente su corazón. En principio intente ver las cosas más claramente. Luego que todo fluya.

LIBRA

La búsqueda de la felicidad es el objetivo de todos. Un gran amor es lo ideal y si lo tiene pues debe cuidarlo como si fuera un tesoro. Suerte.

ESCORPIO

Sus proyectos empiezan a tomar impulso. No pierda el rumbo y continúe por ese camino, le traerá grandes beneficios. Ignore a gente negativa.

SAGITARIO

El balance es positivo. La vida le sigue dando cosas buenas. Pero no crea que es gratis. Mantenga el esfuerzo constante y siga adelante.

CAPRICORNIO

Tendrá tendencia a manchas o acné producto del calor reinante, intente con medicamentos naturales. También hidrátese lo más posible.

ACUARIO

Pasión, romanticismo y mucho amor. Es la mejor receta para mantener encendida la llama entre dos seres que compartes su vida. Adelante.

PISCIS

Aunque le costará salir de esa etapa en la que su economía no va como desea, lo conseguirá, pero deberá ser más ingenioso. Duerma bien.