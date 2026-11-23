Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Nayeli de 29 años, que nos escribe desde Puente Piedra.
Doctora Magaly, le escribo porque siento que mi pareja tiene dos reglas para nuestra relación: yo debo contarle todo sobre mi pasado amoroso, pero él puede guardar silencio sobre el suyo.
Llevo casi un año con Sebastián y, desde que empezamos a salir, siempre ha querido saber cuántos enamorados tuve, cuánto duraron mis relaciones y por qué terminé con ellos.
Al principio respondía con naturalidad, porque no tengo nada que ocultar, pero lo extraño es que cuando yo intento conocer su historia sentimental, cambia de tema o se molesta.
Si le pregunto por qué terminó con su expareja o cuánto tiempo estuvieron juntos, responde que eso ya quedó atrás y que no tiene sentido hablar de personas que no forman parte de nuestra vida.
Incluso me ha dicho que no debería interesarme lo que hizo antes de conocerme. Sin embargo, él sí considera importante saber hasta el último detalle de mis romances anteriores. Esta diferencia me parece injusta y me hace pensar que hay algo que no quiere contarme.
Hace unos días, mientras conversábamos, le pregunté si alguna vez había convivido con una expareja. Se puso serio y me dijo que estaba buscando problemas donde no los había. Siento que me exige una transparencia que él no está dispuesto a ofrecerme.
Me preocupa que esta actitud esconda algo que podría afectar nuestra relación. ¿Usted qué piensa, doctora? ¿Cómo debo actuar?
CONSEJO
Querida Nayeli, explícale a Sebastián que no necesitas conocer cada detalle de sus antiguas relaciones ni competir con sus exparejas, pero sí esperas la misma honestidad que él te exige. Su pasado le pertenece y tiene derecho a mantener cierta privacidad, pero no puede exigirte una transparencia que él no está dispuesto a ofrecer. Una relación sana se construye de a dos.