¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este domingo 22 de noviembre te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

ARIES

Deberá tomar una determinación hoy domingo. O deja de lado su inmadurez o busca por fin solucionar ese problema con la pareja. Suerte.

TAURO

Aprenda a tomar los consejos en lugar de estar continuamente a la defensiva. Siempre a todo puede encontrarle su lado bueno.

GÉMINIS

Jornada propicia para entablar un diálogo con aquella persona que le hizo renegar y mucho recientemente. Relájese hoy domingo por la tarde.

CÁNCER

Le ha resultado imposible cumplir con algunos compromisos a nivel familiar. Intente explicar que está agotado. Lo entenderán.

LEO

Hoy logrará afianzar aún más la relación en pareja que está viviendo. Entenderá lo importante que es esa persona en su vida. Adelante.

VIRGO

No permita que nada se interponga entre usted y su ser amado. Sea amigo o pariente cercano simplemente deberá alejarlo de su entorno.

LIBRA

En el amor ha recorrido un largo camino hasta llegar donde está. No deje que eso le afecte simplemente por guardar secretos absurdos.

ESCORPIO

Deberá dedicar parte del domingo a mantenerse en forma porque necesitará muchas energías en la nueva semana que inicia. Está advertido.

SAGITARIO

Las cuestiones afectivas y familiares ocupan su mente y sus sentimientos, trate de olvidar viejas rencillas para mantener la armonía. Suerte.

CAPRICORNIO

Deberá tener paciencia con todos, no es su característica principal, pero deberá esforzarte si quiere conservar un ambiente pacífico. Adelante.

ACUARIO

Punto final a los amores clandestinos y los vínculos absorbentes. Es tiempo que le dé a su vida un giro positivo y definitivo. Suerte.

PISCIS

Haga valer toda su capacidad de análisis si desea apoyar a sus seres queridos. Los que le rodean confían en sus ambiciones. No los decepcione.