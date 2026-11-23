Ante la creciente inseguridad ciudadana, el Gobierno dispuso adelantar la graduación de 341 cadetes de la Policía Nacional para incorporarlos a la lucha contra la delincuencia.

La medida permitirá que los futuros oficiales se sumen antes de lo previsto a las unidades operativas encargadas de prevenir e investigar delitos, así como intervenir frente a las organizaciones criminales.

La disposición, oficializada ayer en El Peruano con firmas del premier Luis Galarreta, y del ministro del Interior, César Astudillo, detalla que los cadetes accederán al egreso y graduación excepcional una vez que culminen el VIII semestre académico, fecha fijada para el 28 de noviembre de 2026.

El informe técnico que respalda el decreto se sustenta directamente en la problemática actual de seguridad ciudadana y orden interno.

CRÍTICA. El exdirector de la Policía, Eduardo Pérez Rocha, no ve positiva esta medida porque, según su opinión, estos cadetes no están preparados para enfrentar al crimen organizado y trasnacional que golpea al país y, por ende, no surtirá efecto.

“Yo no veo nada positivo, sino al contrario, están perjudicando a estos cadetes que debían de estudiar sus cinco años para tener, como dice la ley, el título de bachiller”, refirió a OJO.

Además, consideró que la medida no está bien pensada y analizada pues a los efectivos que saldrán a las calles los quieren enviar a labores de investigación criminal, para lo cual “ni siquiera están capacitados”.

También manifestó que es necesario expulsar de la Policía a los malos elementos. “El ministro (Astudillo) lo que debe hacer es cambiar la ley del régimen disciplinario y que, como las Fuerzas Armadas, se designe a Inspectoría encargada de investigar, denunciar y expulsar a los malos elementos”, indicó.

En esa línea, sostuvo que no hay política de gobierno para enfrentar el crimen. “Acá no hay ni siquiera idea y, no saben cómo solucionar el problema de prevención de delito”, dijo.

Según la norma, se identificó identificó déficit de oficiales de armas y una brecha proyectada de personal con el grado de alférez.