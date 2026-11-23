Las altas temperaturas que vienen soportando los limeños han convertido a las sombrillas en uno de los productos más buscados en Mesa Redonda, en el Cercado de Lima.

Los comerciantes aseguran que la demanda se disparó desde octubre y que las ventas superan ampliamente las del año pasado. Una vendedora contó que llegan a despachar hasta mil unidades diarias, ante la preocupación de los compradores por los fuertes rayos solares.

“Están sobrepasando ya más de 1000 (al día) en lo que es la venta”, comentó una comerciante en RPP, quien destacó que estos artículos se venden tanto al por mayor como por unidad, y se ofrecen desde 7.50 soles, dependiendo del modelo.

DEMANDA. Pero las sombrillas no son los únicos productos para combatir el intenso calor que se han disparado. También hay mayor venta de hielo y, en bodegas de Breña y Jesús María, se reporta escasez.

Asimismo, las bebidas heladas, marcianos, cremoladas y raspadillas registran gran acogida de clientes.

“Las personas quieren refrescarse y estamos aprovechando en adelantar la temporada, porque solemos vender desde fines de diciembre”, contó una vecina del jirón Varela, en Breña, cuyo hogar es su puesto de venta de marcianos.

Los marcianos y las cremoladas se ofrecen entre 1.50 y 3 soles, dependiendo de la presentación y si llevan leche o no.

CLIMA. Ayer, Lima soportó temperaturas cercanas a los 30 °C, pese a que el cielo no estuvo completamente despejado. Según los registros del Senamhi, La Molina alcanzó 30 °C, con una sensación térmica de hasta 33 °C, mientras que Carabayllo llegó a los 29 °C, pero con una percepción de calor de 32 °C.

Estas condiciones han mantenido a los limeños buscando cualquier alternativa para refrescarse. Sin embargo, el panorama cambiará parcialmente en los próximos días.

Hasta el 24 de noviembre se esperan vientos de ligera a moderada intensidad en Lima, Ica y Arequipa, además de neblina, niebla y lloviznas dispersas durante las noches, madrugadas y primeras horas del día.

Asimismo, entre el 24 y el 26 se prevé que continúen las precipitaciones ligeras en la costa central y sur, acompañadas de ráfagas de viento que podrían superar los 40 kilómetros por hora.

El meteorólogo Matt Nieto explicó que el Anticiclón del Pacífico Sur favorecerá el ingreso de vientos del sur y sureste hacia la costa peruana. No obstante, advirtió que por el calentamiento anómalo del mar se generará mayor humedad, temperaturas elevadas y mayor potencial de llovizna.

Para la temporada de verano, que inicia en diciembre, el Senamhi prevé picos de temperatura de 35 °C.

33 grados ha sido la máxima temperatura alcanzada en Lima en lo que va de la primavera.