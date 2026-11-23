En las redes sociales peruanas se ha vuelto casi imposible no toparse con el fenómeno culinario del momento previo a la Navidad: el reto de la ronda marina del ‘Paisa’. Lo que nació en 2023 como una iniciativa del empresario Edi Morales para engreír a sus comensales con buena sazón y premiar su apetito, se ha transformado hoy en un éxito viral en plataformas como TikTok y YouTube.

Reafirma su propuesta con el emprendimiento digital

Desde su cevichería El Rico Piura, ubicada en el distrito de Ate Vitarte, Morales ha logrado descentralizar la atención gastronómica combinando porciones generosas con el entretenimiento digital.

“Agradezco al público por querer participar. Ya son varios clientes que se han ido con el estómago lleno y el bolsillo también”, comenta entre risas Edi Morales, quien invita a los interesados a seguir su canal oficial de transmisión para conocer todos los detalles de cada edición. Asimismo, precisa que los únicos requisitos para participar son ser mayor de edad y consumir en la cevichería El Rico Piura.

La fórmula del éxito combina comida, reloj y espectáculo. A diferencia de las propuestas gastronómicas tradicionales, la dinámica apuesta por la adrenalina del contrarreloj. Según explica el propio creador del desafío, las reglas varían según la categoría: 15 minutos para los hombres y 30 minutos para las mujeres. Quien logre terminar la fuente completa dentro del tiempo límite se lleva de inmediato el premio en efectivo establecido para la jornada.

Agradecido por el respaldo recibido del público desde que inició su emprendimiento gastronómico, Edi Morales cierra con una reflexión personal sobre su crecimiento y éxito en las redes sociales : “Todo en esta vida no es fácil, pero si encuentras la Fe , todo es posible”.