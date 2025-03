Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Luciana, de 25 años, quien vive en el distrito de Los Olivos:

Estimada doctora Magaly, le escribo porque no sé qué hacer. Ernesto y yo tenemos seis meses de enamorados. Nos conocimos en el trabajo y todo marchaba bien en nuestra relación, hasta que le descubrí una mentira.

Todo comenzó el año pasado. Yo quería recibir Año Nuevo en la casa de playa de una amiga, en San Bartolo. Habíamos planeado ir juntos el 30 de diciembre. Ese día en la mañana Ernesto me llamó para decirme que su abuelita se había puesto mal y no podía viajar. Le dije que me quedaba para apoyarlo, pero no quiso y me dijo que si su abuela se recuperaba, me daba el alcance el 31.

Ernesto nunca llegó y recibí el año sola. Cuando regresé a Lima me dijo que su abuela había fallecido, que no me dijo para no arruinarme la fiesta.

Pasó el tiempo y la relación marchaba muy bien. Ernesto es apasionado y nos entendemos a la perfección en la intimidad. Para el 14 de febrero le preparé una sorpresa. Separé una habitación en un hotel y me compré una lencería muy sexy para disfrutar una noche inolvidable.

Cuando le dije a Ernesto de los planes para el 14 me dijo que mejor lo dejábamos para después, porque su abuela estaba muy enferma y que cualquier cosa podía pasar. Para esto, doctora, Ernesto solo vive con su mamá y no tiene contacto con su familia paterna.

Le dije que cómo era posible que su abuela esté enferma si me dijo que había fallecido en diciembre. Ernesto dijo que estaba confundida, que su abuela aún vive. Hablaba tan seguro que hasta me hizo dudar. Desde ese día, he perdido la confianza en él. ¿Qué hago?

CONSEJO

Querida Luciana, debes tener presente que la base de una relación es la confianza y la comunicación, si uno de los dos falla, todo se desmorona. Si tienes dudas con respecto a la sinceridad de Ernesto, y crees que te está mintiendo, lo mejor es que evalúes si vale la pena seguir con él. No es sano que tengas una relación con alguien en quien no confías. Suerte.