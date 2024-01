Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Fernando, de 43 años, que vive en Salamanca:

Doctorcita, estoy muy perturbado con mi última experiencia en una app de citas. Conocí a una dama despampanante que había hablado conmigo para citarnos en un lugar y conocernos mejor, pero cuando llegué no pude identificarla. Resulta que ella había editado sus fotos con inteligencia artificial para parecer más agraciada, pero se le pasó la mano y terminó siendo alguien totalmente diferente.

No revelaré el nombre de ella por respeto, pero la llamaré M. Cuando la vi en fotos tenía una cintura definida, sonrisa de princesa y ojos caramelo, pero cuando nos vimos era enana, ojos negros y estaba bastante subida de peso. Me sentí estafado. Incluso, su tez trigueña era opuesta a su piel morena.

No perdí tiempo en decirle que no era la persona que buscaba. Ella me comentó avergonzada que había editado un poco las fotos para realzar sus atributos. Sé que hice mal, pero le dije que no había nada que realzar. Luego de un momento incómodo, salí furioso y le pedí que dejara de estafar a los hombres con imágenes prometedoras que al final eran pura mentira.

Lo único que conservo de ese encuentro es la aterradora sensación de que puedo volver a caer en ese tipo de engaños. Me desanima mucho pensar que no lograré una cita exitosa por tantas mujeres mentirosas que existen en el internet. Ahora cada vez que entro a mi app de citas ya no tengo esperanza en encontrar el amor ahí. ¿Qué me puede aconsejar?

CONSEJO

Estimado Fernando, el internet es un mundo donde reina la belleza y el atractivo físico de las personas. Si lo que deseas es no caer más en encuentros decepcionantes, te sugiero dejar de fijarte en el físico de tus salientes y buscar a la mujer adecuada entablando una conversación con ella para buscar intereses compatibles. La mejor opción es bucar el amor fuera de la pantalla. Suerte

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe