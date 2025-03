Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Daniela, de 44 años, quien vive en el distrito de Pueblo Libre:

Doctora Magaly Moro, gracias por tomarse el tiempo de leer mi carta y darme su consejo. Soy una profesional de éxito, pero con mala suerte en el amor. He tenido algunas parejas, pero por una u otra razón terminaba con ellos. Solo he amado a una persona en mi vida, y ese es Mauricio.

Nos conocimos en nuestra época de colegio. Pero fue recién en la universidad cuando nos hicimos enamorados. Fue una relación hermosa que duró 5 años. Al terminar mis estudios de Administración gané una beca para estudiar una maestría en España. Era mi sueño hecho realidad.

Con el dolor de mi corazón, tuve que terminar con Mauricio porque él no estaba dispuesto a esperarme dos años, tiempo que durarían mis estudios. Con mucha pena me fui a estudiar a Europa. Perdí todo contacto con él hasta enero de este año, que nos volvimos a ver en una reunión de exalumnos.

Mauricio estaba muy guapo, más de como lo recordaba. Cuando nos vimos, nos abrazamos muy fuerte. Yo sentí que el tiempo no había pasado entre nosotros. Me contó que se había casado y tenía dos hijos pequeños, pero que estaba en proceso de divorciarse. Yo le conté que estaba soltera y sin compromiso.

Esa noche intercambiamos teléfonos. Hablamos con frecuencia y hemos salido a tomar un café y conversar como buenos amigos. Volver a ver a Mauricio ha revivido en mí sentimientos que pensé había olvidado. No sé si seré correspondida.

Doctora, tengo miedo de estar ilusionándome en vano. ¿Usted cree que debería hablar con Mauricio de mis sentimientos?

CONSEJO

Querida Daniela, creo que deberías conversar con Mauricio y saber si eres correspondida o no. Ambos son adultos, y no tiene nada de malo que tomes la iniciativa. No tienes nada que perder. Si eres correspondida, podrían retomar su relación; pero si él solo te ve como amiga, podrás poner fin a un sentimiento que tal vez te ha impedido que abras tu corazón al verdadero amor. Suerte.