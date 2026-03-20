Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Alexandra, de 31 años, que nos escribe desde Independencia.

Doctora, soy una mujer soltera de 37 años y, al parecer, continuaré así por mucho tiempo más. Me aterra que me toque un hombre infiel, como todos los que aparecen en los ampays de Magaly TV. Si antes ya había perdido la fe en el amor, imagínese ahora, después de ver a Said, Mario y otro tipo engañando a sus parejas con el más vil de los descaros.

Si engañan a una mujer como Alejandra, guapa, trabajadora, pudiente y que se entrega al 100 % cuando se enamora, ¿entonces qué nos queda al resto de mortales? Me apena esa chica que incluso se casó hace poquísimo tiempo y su pareja sale como si nada con otra tipa, sin ningún cargo de conciencia.

Desde hace tiempo no quería involucrarme con nadie porque la última vez que me enamoré, hace como seis años, todo terminó por un coqueteo por WhatsApp que descubrí de mi expareja. Yo no estaba dispuesta a perdonar nada, porque creo firmemente que quien te la hace una vez, te la hace toda la vida.

¿Pero ahora qué me espera? Si todos los días salen escándalos de engaños, deslealtades y mentiras en las relaciones de la farándula. Sé que, finalmente, todo dependerá de mi decisión y de ser cuidadosa al momento de elegir a alguien, pero en estos tiempos nada te asegura tener a una buena persona al lado. Con todo esto, no quiero ni aceptar citas; creo que, sin exagerar, me está empezando a dar fobia enamorarme. ¿Qué me aconseja?

CONSEJO

Querida Alexandra, entiendo tu miedo y tu hartazgo frente a tanta deslealtad, pero no todos los hombres son iguales. Es sano observar con cuidado y no precipitarse a tener una relación. El amor puede asustar, pero también sorprender. Date tiempo para elegir con consciencia y recuerda que, incluso en tiempos difíciles, todavía hay personas dignas de tu confianza. Suerte.