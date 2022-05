​Así quedaron exteriores del estadio San Marcos tras concierto Vivo por el rock (FOTOS)

Conciertos, fiestas y ceremonias religiosas son actividades comunes en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos los fines de semana, razón por la cual los vecinos de la Unidad Vecinal N°3 piden a las autoridades poner orden en el lugar.

La presencia de ambulantes durante la realización del concierto Vivo por el rock, la noche de ayer, hizo del lugar un basurero, lo que fue aprovechado por recicladores quienes denunciaron que miembros de fiscalización de la Municipalidad de Lima pretendieron decomisar la mercadería recolectada.

"Son 80 kilos de latas de cerveza y botellas de vidrio y plástico las que hemos recolectado desde la madrugada, me puse fuerte y por eso no se llevaron mi triciclo", denunció un reciclador.

La falta de baños portátiles en los exteriores del estadio fue otro de los problemas que enfrentaron los vecinos.

"Los jardines y veredas no sólo son utilizados como basurero sino también como baño, esto no puede continuar", señaló María Antonieta Velásquez de Cueva, vecina del lugar, quien afirma no pudo dormir hasta las 3 de la madrugada debido al ruido.

Esta situación se repite los fines de semana durante las ceremonias de Iglesias evangélicas, donde miles de fieles llegan de todos los distritos de la capital, los que en la mayoría de casos llegan con comida que es consumida en los jardines de la Unidad Vecinal N°3, dejando los restos en el lugar.

