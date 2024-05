Hoy en día, derribar los mitos que afectan a la población con síndrome de Down es una tarea relevante que debe priorizarse en el Perú. Es fundamental reconocer la importancia de promover los derechos de estas personas y fomentar su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. Para lograrlo, presentamos cuatro maneras clave de apoyar esta causa:

1. Sé paciente y comprensivo: Recuerda que las personas con algún tipo de discapacidad son como todos los demás, tienen sus propias fortalezas y personalidad única. Reconoce y respeta el ritmo de cada persona brindándoles el apoyo necesario para desarrollarse plenamente.

2. Respeta las diferencias: Cada persona es única y valiosa, celebra la diversidad e inclúyelos en todos los aspectos de la vida (pasatiempos, trabajo, escuela, grupo de amigos), así contribuirás a crear un ambiente inclusivo donde puedan sentirse aceptados y valorados.

3. Emplea un lenguaje inclusivo: El lenguaje que utilizamos puede tener un impacto significativo en la forma en que percibimos a los demás. Evita frases estereotipadas y considera utilizar un lenguaje que reconozca la dignidad y el valor de todas las personas, sin importar su condición. Es importante que la comunicación no verbal sea coherente con la verbal.

4. Participa en eventos benéficos: La participación en eventos benéficos, como “Corre Conmigo 5k” organizado por la Sociedad Peruana de Síndrome Down en alianza con PRIMAX, es una excelente manera de mostrar apoyo con la comunidad de personas con síndrome de Down. Estas actividades no solo recaudan fondos, sino que también generan conciencia sobre los derechos de personas con este tipo de discapacidad.

DATO