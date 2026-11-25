En Perú, el 72,7% de las mujeres ocupadas tiene un empleo informal, frente al 68,2% de los hombres. Al mismo tiempo, su participación en la creación de negocios continúa creciendo: durante 2025 lideraron 115.458 empresas registradas por personas naturales, equivalentes al 51,9% de esta modalidad de registro, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En el marco del Día de la Mujer Emprendedora, estos datos muestran una realidad dual. Por un lado, las mujeres tienen una presencia relevante en la generación de negocios; por otro, todavía enfrentan brechas laborales que pueden acumularse con el paso de los años y adquirir mayor impacto después de los 50.

Las diferencias salariales, las interrupciones en la trayectoria profesional y una mayor carga de responsabilidades de cuidado pueden afectar su capacidad de ahorro, autonomía económica y preparación para el retiro.

Según información analizada por Ecosistema Plateado, las mujeres concentran alrededor del 80% de las labores de cuidado de personas mayores. A ello se suma que, en el Perú, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), solo una de cada cuatro mujeres adultas mayores cuenta con un sistema de pensiones, frente a cuatro de cada diez hombres.

En este contexto, el emprendimiento puede convertirse en una alternativa para que las mujeres de 50 años a más continúen generando ingresos, desarrollen actividades independientes y transformen la experiencia acumulada durante su trayectoria en nuevos servicios o negocios.

“Las mujeres llegan a esta etapa con experiencia profesional, conocimientos, habilidades y redes de contacto que pueden convertirse en activos importantes para emprender. El desafío está en reconocer ese potencial y brindarles herramientas que les permitan transformarlo en propuestas de valor sostenibles”, señala Elizabeth Gómez, líder del Proyecto Ecosistema Plateado de Emprende UP.

Emprender después de los 50

Iniciar un negocio en esta etapa puede responder a distintas motivaciones, como generar o complementar ingresos, continuar profesionalmente activas, desarrollar una actividad propia o retomar proyectos postergados. Sin embargo, la experiencia no elimina las barreras.

A los desafíos de gestión, acceso al financiamiento y digitalización se suma el edadismo, entendido como los estereotipos o formas de discriminación asociados a la edad. En el caso de las mujeres 50+, este factor puede convivir con desigualdades de género acumuladas durante su trayectoria laboral y limitar el acceso a redes, capital y nuevas oportunidades.

Uno de los sectores donde esta experiencia puede transformarse en emprendimiento es la economía del cuidado. Según el informe Entendiendo la economía del cuidado, realizada por Activa Research, a solicitud del Proyecto Ecosistema Plateado de la Universidad del Pacífico, el 45% de las personas cuidadoras consultadas manifestó interés en emprender en este ámbito.

No obstante, el 66% señaló que desconoce las alternativas de financiamiento disponibles y el 64% identificó dificultades relacionadas con la gestión empresarial. Estos datos muestran que detectar una oportunidad no es suficiente; también se requieren conocimientos de administración, planificación financiera, digitalización y acceso a redes.

“Nuestro trabajo busca contribuir a que las personas de 50 años a más continúen participando activamente en la economía. En el caso de las mujeres, también implica poner en valor los conocimientos y experiencias que han construido durante años y ofrecer herramientas para que puedan convertirlos en nuevas oportunidades”, finalizó.