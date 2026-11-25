Aurora Caruajulca

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En Lima, el mar sobrepasó los muros de contención de la Costa Verde, alcanzó la pista a la altura de Miraflores y provocó la caída de postes, Fuerte oleaje causa destrozosUn total de 96 puertos, caletas y terminales marítimos permanecen cerrados en todo el litoral peruano debido a los oleajes anómalos, que han elevado las olas hasta el doble de su altura habitual.

La Marina de Guerra mantiene la alerta hasta el domingo 29 de noviembre y advierte que las condiciones afectan las actividades pesqueras, recreativas y portuarias.En Lima, el mar sobrepasó los muros de contención de la Costa Verde, alcanzó la pista a la altura de Miraflores y provocó la caída de postes, daños en veredas y afectaciones al malecón de las playas Redondo y Waikiki. En el Callao, el agua inundó zonas peatonales de la plaza Grau y obligó al cierre preventivo de un tramo de la vía hacia el sur.Asimismo, en Miraflores, el mar destruyó más de 70 metros de veredas, afectó el muro de contención de la playa Waikiki y derribó postes.

REGIONES. La situación también afecta a los balnearios del norte y sur del país. En Huanchaco, La Libertad, las olas llegaron hasta la pista y destruyeron caballitos de totora, mientras que en Zorritos, Tumbes, el mar volcó una embarcación pesquera y amenaza hoteles, restaurantes y viviendas cercanas a la orilla.También, las olas dañaron viviendas, hoteles y restaurantes, además de voltear una embarcación pesquera.

En Pisco, el oleaje golpeó Pisco Playa, San Andrés, El Chaco y Paracas, causando daños en infraestructura y vías. La municipalidad desplegó maquinaria para despejar la carretera que conecta San Andrés con Paracas.Detrás de este fenómeno hay varios factores.

La Marina explica que el oleaje comenzó con ondas provenientes del norte, que luego se desplazaron hacia el oeste y el sur, llevando su impacto a distintos puntos del litoral peruano.

A ello se suma el calentamiento anómalo del mar asociado al fenómeno El Niño, que ha elevado la temperatura superficial del agua hasta registrar una anomalía de 6,22 °C por encima de sus valores habituales, según la Dirección de Hidrografía y Navegación.Otro factor es el incremento del nivel medio del mar, que alcanza entre 60 y 70 centímetros en el norte y alrededor de 50 centímetros en el sur.

También influyen los vientos y la fase de luna llena, que genera mareas de mayor amplitud y puede aumentar el alcance de las olas.La Marina advierte que estas condiciones elevan el riesgo de inundaciones y erosión costera, especialmente en playas de poca pendiente. Por ello, exhortó a la población a mantenerse alejada de rompientes, malecones y zonas restringidas, y evitar ingresar al mar mientras continúe la alerta.Aunque varios visitantes permanecían a distancia, se pudo observar que algunos surfistas ingresaron al agua pese a las restricciones, en Miraflores.